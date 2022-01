Protest tegen komst zeeboerderij van Colruyt Group in Nieuwpoort: "We voelen ons verraden"

Het zit de burgemeester van Nieuwpoort hoog. Dat was te merken aan de stemming tijdens de protestactie. De gemoederen laaiden hoog op. Burgemeester Geert Vanden Broucke: "Nieuwpoort is al sinds jaar en dag een havenstad. Nu gaat de Colruyt Group de haven afsluiten van de zee. Wat bezielt haar? Als de boerderij komt waar Colruyt haar plant, dan is dat op amper 2 kilometer afstand. Dan is de haven niet meer toegankelijk voor de vele zeilschepen, de vissersboten en de zandschepen. Dan zal onze haven wegkwijnen. Wij zijn niet tegen een zeeboerderij op zich, maar wel tegen de locatie. We hebben aan de Colruyt Group gevraagd om een andere locatie te zoeken, maar haar antwoord was droogweg 'neen'. Wij moeten nu reageren."