Netflix toch voor rechter wegens laster in "The queen's gambit", Georgisch schaakicoon speelde wél tegen mannen

Ook oud-schaakster Nona Gaprindashvili komt op die manier voor in "The queen's gambit". Ze begon op haar 13e te schaken, en werd op haar 20e al wereldkampioen bij de vrouwen. Gaprindashvili is een pionier in de schaakwereld, want ze is de eerste vrouw die de titel van "Grootmeester" heeft bemachtigd. Ze is intussen 80 jaar, maar schaakt nog steeds.