Race tegen de tijd: VS probeert gezonken F-35 vol technologie in Zuid-Chinese Zee te lichten (vooraleer China dat doet)

Het wrak van het toestel dat meer dan 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) kost, ligt nu op de zeebodem, maar dat is niet het grootste probleem. De VS vreest dat China zal pogen om de hoogtechnologische installatie van het vliegtuig of onderdelen daarvan in handen te krijgen.

Een gespecialiseerd Amerikaans bergingsschip is onderweg, maar het zou tien dagen kunnen duren vooraleer dat ter plaatse is. Op de meeste plaatsen is de Zuid-Chinese Zee niet zo heel diep -soms slechts een honderdtal meter- maar op een aantal plaatsen in het oosten bereikt die een diepte van 4.000 meter. Als het wrak niet geborgen kan worden, blijft nog wel de optie open om het met een torpedo te vernietigen. (Lees verder onder de foto).