"Heel uitzonderlijk dat jongen van 12 iemand neersteekt", zegt een jeugdrechter, wat staat verdachte nu te wachten?

Denoyelle vindt strenger straffen niet altijd de oplossing als het over jongeren gaat. "In eerste instantie moet de jeugdrechter kijken naar het herstelrecht. Hoe kunnen we tussen het slachtoffer en de dader de dingen herstellen? En dan zijn er ook een heel aantal alternatieve maatregelen, waarbij gekeken wordt waarom de dader dit gedaan heeft en hoe die risicofactoren kunnen worden uitgesloten. Opsluiten is pas in laatste instantie een optie. Kinderen van 12 jaar plaatsen in een gesloten instelling is heel uitzonderlijk. "