"Regering moet zorgen voor vlottere rekrutering en beter statuut voor brandweervrijwilligers"

Er zijn in ons land ongeveer 17.300 brandweerlieden actief, naar schatting zijn er daarvan 10.900 vrijwilligers. In de drie Limburgse brandweerzones zou het om een 800-tal vrijwilligers gaan. Die vrijwilligers vervullen in grote lijnen dezelfde taken, maar zijn niet voltijds in dienst. "We kunnen er niet omheen dat er vandaag een tekort aan vrijwilligers is en er voelen zich ook alsmaar minder burgers geroepen. Brandweervrijwilliger zijn vereist wel een zeer verregaande persoonlijke betrokkenheid die ook ingegeven is door passie, solidariteit en zelfs zelfopoffering. En als we dan zien dat er de laatste jaren heel wat minder van die vrijwilligers bij de brandweer zijn aangesloten, dan is onze resolutie een oproep om daar iets aan te doen, concreet willen we naar een betere rekrutering gaan en ook hun statuut verbeteren", motiveert Bert Moyaers zijn initiatief.