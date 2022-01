Renovatie station Lier uitgesteld naar ten vroegste 2025: "Maar het gebouw gaat in sneltreinvaart achteruit"

Het station van Lier is dringend aan renovatie toe, maar de NMBS is niet van plan om de komende 3 jaar aan de werken te beginnen. Dat zei de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo-groen), in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een paar jaar geleden was er wel gezegd dat NMBS die werken vroeger zouden inplannen, ten vroegste vanaf 2022. Dat blijkt nu toch niet het geval te zijn.

De Lierse schepen van Mobiliteit vreest dat het gebouw nu nog verder in verval zal geraken. "Het station van Lier is al 28 jaar een beschermd monument, maar het is in zeer slechte staat. Het bezetsel valt er van de muren, de goten zijn kapot, het dak is versleten en als je op de bovenverdieping staat, kan je tot in de nok van het dak kijken. Daar moet dringend iets aan gebeuren", zegt schepen Bert Wollants (N-VA).