Nieuwe outfit voor Minnie en kritiek op Sneeuwwitje, Robin Broos: "Disney kan nooit voor iedereen goed doen"

Er wordt dus duidelijk gewerkt aan het mee zijn met de tijd. Daarom heeft Disney ook enkele culturele adviseurs in dienst en bekijken ze heel concreet hoe ze iets gaan veranderen. “Er wordt gekeken naar de invloed van veranderingen. Ze zoeken ook bewust naar verhalen die meer 2022 zijn.”



Sneeuwwitje

Op de aankondiging van de nieuwe “Sneeuwwitje”-film kwam ook veel kritiek. “Het gekke is vooral dat het een discussie is over iets dat nog moet komen. Disney had enkel bekendgemaakt dat de prinses gespeeld zou worden door een latina-actrice. Over de aanpak rond de zeven dwergen was nog niets bekend. Een beetje voorbarig, maar Disney zal hier waarschijnlijk wel naar luisteren.” Ze zullen de personages dus op een andere manier belichten.

“Ook de beruchte kusscène aan het einde van de film zal waarschijnlijk een nieuwe look krijgen. Vorig jaar was er veel kritiek dat deze kus zonder wederzijdse toestemming was.” Disney probeert duidelijk wel mee te zijn met zijn tijd, al doen ze dat op hun eigen tempo. “Een LGBTQ-prinses introduceren in nog een drempel voor hen, maar ze verkennen die weg wel. Er is al een aanzet om het te doen, ze doen het gewoon op hun eigen tempo.”