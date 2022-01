"Barmhartige Samaritaan" redt eenzame schipbreukeling op romp van omgeslagen boot tussen Bahama's en VS

Volgens de Britse openbare omroep is de man die de gevaarlijke reis overleefde een 22-jarige Colombiaan: Juan Esteban Montoya. Ook zijn jongere zus Maria zou aan boord geweest zijn, maar zij verdween na de schipbreuk. Montoya werd dinsdag gered door de kapitein van de sleepboot "Signet Intruder". Atahualpa Amerise van BBC Mundo sprak met de manager van de Signet-rederij.

"Om 8.05 uur brachten we hem aan boord en hij werd onmiddellijk verzorgd", aldus de manager. "Aangezien hij uitgedroogd was, gaven we hem water en iets te eten. Hij vertelde ons dat er in totaal 40 mensen in zijn boot zaten, hijzelf inbegrepen, en dat de boot al vier uur na het vertrek in Bimini kapseisde door het slechte weer. Ongeveer twintig van hen zouden zich urenlang aan de overblijfselen van de romp hebben vastgeklampt."