Schoolbus hapert aan spoorwegbrug in Waregem, schade aan dak en kapotte ruiten

Het ongeval gebeurde aan de spoorwegbrug op ’t Gaverke in Waregem, die slechts 2,5 meter hoog is. Wellicht was de chauffeur verstrooid of kende hij de verkeerssituatie niet. Zijn bus bleek iets hoger dan de toegestane 2,5 meter en botste met het dak tegen de onderkant van de brug. Dat zorgde voor een harde klap, waardoor er enkele ruiten stuk sprongen. Er is schade aan het dak van de bus, maar gelukkig raakte niemand gewond.