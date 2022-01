Slachthuis in Eeklo moet dicht na herhaaldelijke overtredingen

Het slachthuis kreeg eerder al een paar serieuze boetes en verbetermaatregelen opgelegd, maar bij de volgende controles was daar niets van te merken. Een nieuwe overtreding eerder deze week was de druppel voor Weyts. Er waren opnieuw beschrijvingen van geweld tegen dieren, ontoereikende welzijnsomstandigheden en fouten tijdens de slachtprocedure.

"De exploitatie moet per direct stopgezet worden en kan pas heropstarten als de werking structureel veranderd is", stelt hij. "Als boetes niet helpen, dan gaat de boel dicht. In Vlaanderen pikken we deze wantoestanden niet meer."