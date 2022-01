Loper uit Lievegem heeft speciaal voornemen voor 42e verjaardag: 42 marathons lopen in 42 weken

Olivier Verhaege uit Lievegem is gepassioneerd door lopen. In totaal heeft hij de voorbije 14 jaar bijna 50.000 km in de benen. En daar wil hij dit jaar nog flink wat bijdoen. Op zijn 42e verjaardag heeft hij het plan opgevat om gedurende 42 weken evenveel marathons te lopen van –jawel- 42 kilometer.