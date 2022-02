Fors minder boetes voor foutparkeren op winkelparkeerplaatsen in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas startte in 2017 op drie locaties in de stad met winkelparkeerplaatsen. Intussen zijn er al 25 plekken in de stad waar er twee of drie winkelparkeerplaatsen zijn aangelegd. En dat aantal zal in de toekomst nog uitbreiden. Schepen Hanssens: "Daar waar er clusters zijn van winkels en op de belangrijke invalswegen zullen er zeker bijkomen. We hebben deze week nog drie plaatsbezoeken afgelegd op plekken waar er winkelparkeerplaatsen zullen komen. We spelen echt in op de vraag van winkeliers. Bijvoorbeeld een traiteur waar mensen snel hun bestelling ophalen, of een zaak in naaimachines waar klanten graag vlak voor de winkel parkeren om niet te moeten zeulen met zware machines."