Steeds minder brandweervrijwilligers, vooral in West-Vlaanderen: "Voorstel om de opleiding lichter te maken"

De brandweeropleiding moet niet alleen aangepast worden, maar ze moeten die ook op verschillende plaatsen kunnen volgen. "We zien bij vrijwilligers dat een lokale link heel belangrijk is; ze zijn liever brandweervrijwilliger in eigen gemeente of stad. Het zou fijn zijn voor de kandidaten dat ze die opleiding dichter bij huis kunnen doen. Dat kan mensen motiveren om mee aan de slag te gaan in eigen stad en gemeente."

Volgens Depraetere is het dan ook dringend tijd om in actie te schieten: "Het zou vreselijk zijn mocht de veiligheid plots in het gedrang komen omdat er op den duur niet meer genoeg mensen zijn om in te zetten. We moeten beseffen dat de brandweer 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar moet zijn. Dat vergt natuurlijk heel wat. We hebben echt wel nood aan meer mensen, zeker in onze provincie."