Psychiater Dams over steekpartij in Peer: zoeken naar het waarom om herhaling te voorkomen

Het incident aan de schoolpoort in Peer waar een jongen van 12 een wijkagent heeft neergestoken, roept veel vragen op. Psychiater Lieve Dams benadrukt dat agressiviteit van alle leeftijden is. Maar dat zo’n ernstig feit, zoals de steekpartij in Peer, minder vaak voorkomt bij jongeren van 12.

“We moeten ons dan ook afvragen hoe het zit met de persoonlijkheidsontwikkeling van jongen”, zegt Dams. “Is er sprake van narcisme of borderline of heeft de jongen een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme. Of heeft hij een trauma doorgemaakt wat zijn gedrag verklaart? Normaal kan dit al vastgesteld worden vanaf 8 jaar." De resultaten van dat onderzoek zullen meer duidelijkheid geven.