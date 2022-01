Tropische storm Ana maakt meer dan 70 dodelijke slachtoffers in zuidelijk Afrika

In Malawi zijn zeker elf mensen omgekomen, in buurland Mozambique is er sprake van achttien doden. Myrta Kaulard, vertegenwoordigster van de Verenigde Naties in Mozambique maakt zich grote zorgen, zegt ze aan persbureau AFP. "De siutuatie is uiterst zorgwekkend. De mensen zijn uiterst kwetsbaar... de uitdaging is gigantisch." En dat terwijl er met tropische storm Batsirai mogelijk al nieuw onheil op komst is. Het zomerse cycloonseizoen in de regio, met zware stormen en veel neerslag duurt nog twee maanden.