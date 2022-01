2 miljoen euro voor "Fayatbeurzen" die Vlaamse studenten naar  buitenlandse topuniversiteiten moeten sturen

Het nieuwe beurzenprogramma werd vernoemd naar de Vlaamsgezinde Brusselse socialist Hendrik Fayat (1908-1997). Die werd in 1946 verkozen tot volksvertegenwoordiger en legde zich toe op de buitenlandse politiek. Hij werd meermaals minister of staatssecretaris van Buitenlandse Handel en adjunct-minister van Buitenlandse Zaken. Een aantal wetten die onder hem tot stand kwamen, zorgden ervoor dat er meer Vlamingen konden doorstoten in de Belgische diplomatie.

Fayat is dus een naam die perfect past bij de bedoeling die schuilt achter de nieuwe beurzen, vindt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): "Het is niet je afkomst die belangrijk is, wel je talent en toekomstplannen. Deze beurs wordt een instrument van het buitenlands beleid van Vlaanderen.”