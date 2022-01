Vleeswarenbedrijf uit Evergem zoekt met 39.000 flyers jonggepensioneerden voor productie pensen 

Het bedrijf, dat jaarlijks zo'n 6 miljoen bloedpensen, witte pensen, Luikse en barbecuepensen maakt, zoekt dus vooral mensen uit de buurt. Met de flyers wil het iets persoonlijker mensen bereiken in plaats van op sociale media. Er is veel volk nodig want het is een groeiende onderneming. "We zoeken vaste medewerkers maar we hebben ook regelmatig extra handen nodig voor kortere opdrachten. Soms krijgen we aanvragen binnen van klanten die heel kort op de bal moeten gespeeld worden."