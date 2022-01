Vrachtwagenbestuurder die bejaarde fietser doodreed in Zwijnaarde is vrijgesproken

In de politierechtbank bleek dat de man in heel zijn carrière nog nooit iets mispeuterd had in het verkeer. Het dodelijke ongeval heeft dan ook een diepe indruk op hem gemaakt. Het openbaar ministerie vroeg voor hem 12 maanden cel, 4.000 euro boete en een jaar rijverbod. Daarnaast zou hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven opnieuw moeten afleggen.

Maar de politierechter sprak de bestuurder vrij. "De bestuurder had inderdaad te kennen gegeven dat hij wilde draaien, maar de fietser belandde nadien pas onder de wielen. Op dat moment was het manoeuvre al afgelopen en reed de vrachtwagen gewoon in de straat. De fietser had voorrang moeten verlenen", besluit de rechter.