Knokkenaar verkoopt "patatten" om aan het WK frisbee te kunnen deelnemen

Volgens Mathieu begint de sport nu ook wel te groeien in België. “Bij velen is het een onbekende sport, maar ze is in opmars. In Amerika leeft frisbee enorm, meer dan hier”, zegt hij. “Wij trainen gewoon op de Blaarmeersen, zonder tribunes. Maar toen we de finale van het Belgisch Kampioenschap speelden, stond er toch 150 man rond het veld. Voor ons is dat al veel. Ik heb nu nog examens en daarna heb ik anderhalve week lesvrije week. Dan ga ik vollen bak patatten rondbrengen bij de mensen die ze besteld hebben, want ik lever ze natuurlijk ook aan huis."