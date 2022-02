West-Vlaamse scholen testen of luchtreinigers het aantal besmettingen kunnen voorkomen

In welke mate kan luchtreiniging besmettingen voorkomen? Professoren Bert Blocken en Marc Van Ranst van KU Leuven volgen het onderzoek op. Prof. Bert Blocken: "Het onderzoek houdt in dat in 50 scholen in België dergelijke apparaten worden geplaatst. De resultaten worden vergeleken met klassen die geen luchtreinigingstoestellen hebben. Enerzijds onderzoeken we of luchtreiniging besmettingen kunnen voorkomen, anderzijds is het de bedoeling om luchtreiniging meer bekend te maken bij het grote publiek. De toestellen vallen nauwelijks op. Wat men wel zal merken, is dat de luchtkwaliteit beter wordt. Het zou voor kinderen die last hebben van astma of hooikoorts ook beter moeten zijn."