Wetenschappers laten poot van een volwassen kikker opnieuw aangroeien

Ze hopen nu dat ze in eerste instantie de cocktail verder kunnen verfijnen om tot volledig functionerende ledematen te komen, met normale vingers en tenen en een volledig skelet.



"Vervolgens willen we testen hoe de behandeling kan toegepast worden op zoogdieren", zegt professor biologie aan Tufts Michael Levin, medeauteur van de studie. "Het afdekken van de open wonde met de juiste medicijnencocktail onder de BioDome, zou de nodige eerste signalen kunnen geven om het regeneratieve proces in gang te zetten. De strategie is gericht op het activeren van slapende, anatomische groeipatronen, eerder dan op het micromanagen van complexe groei. Volwassen dieren beschikken nog steeds over de informatie die nodig is om hun lichaamsstructuren te maken."

De behandeling zou overigens niet alleen gebruikt kunnen worden om ledematen opnieuw te laten aangroeien, maar mogelijk ook om hartweefsel te regenereren na een hartaanval of hersenweefsel na een beroerte.

Dat is echter toekomstmuziek want de onderzoekers zijn er zich van bewust dat de techniek nog lang niet klaar is om gebruikt te worden bij mensen. Voorlopig weten ze ook alleen nog maar dat ze werkt als ze onmiddellijk na de verwonding wordt toegepast. Maar het onderzoek is in elk geval een aanzet tot nieuwe benaderingen in de regeneratieve geneeskunde en het wordt voortgezet.

