Derde keer, goede keer? Trekt het Ros Beiaard dit jaar alsnog door Dendermonde?

Derde keer, goede keer, denken ze in Dendermonde. Want het Ros Beiaardcomité en de stad zien de ommegang van het bekende folkloristische paard tijdens het Hemelvaartweekend nog steeds doorgaan. Tenminste, dat is de hoop. De ommegang werd al 2 keer uitgesteld door corona en normaal gezien vindt die maar om de 10 jaar plaats. Maar nu moet het lukken: "De vaccinatiegraad is hoog, de boostercampagne loopt volop, de coronabarometer geeft perspectief en de virologen spreken van een 'rustige lente en zomer'", is te lezen in het persbericht dat de stad en het comité samen hebben verspreid.