Oekraïense president vraagt Westen "geen paniek" te zaaien over mogelijke Russische inval: "We zitten niet op Titanic"

Naar de precieze intenties van Poetin is het inderdaad gissen en hoe dan ook is er nog volop diplomatiek overleg. Toch bereidt het Westen zich voor op een eventuele escalatie. De VS zal binnenkort een klein aantal militairen naar Oost-Europa sturen, aldus president Biden, en sommige landen hebben diplomatiek personeel teruggeroepen uit Kiev. "Maar wij zijn de Titanic niet", reageert de Oekraïense president. "We hebben geen paniek nodig. Er zijn geen tanks in onze straten, maar de media geven wel de indruk dat we in oorlog zijn. Ik beschouw de situatie nu niet meer gespannen dan vorig jaar."

Zelenski sluit evenwel niet uit dat er een escalatie mogelijk is, maar volgens hem maakt het Witte Huis een fout door te veel aandacht te geven aan het risico op een grootschalig conflict. "Het grootste risico momenteel is binnenlandse chaos, van cyberaanvallen tot een economische crisis", aldus de Oekraïense president.