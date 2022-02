500 inwoners van Sint-Laureins protesteren tegen komst asielcentrum

Komt er een asielcentrum in hartje van Sint-Laureins? Die vraag beroert sinds vorige week de gemoederen in het Meetjeslandse dorp. Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, heeft plannen om asielzoekers onder te brengen in ‘Het Godshuis’, een monumentaal, historisch gebouw in het centrum van het polderdorpje. Het pand werd in 1999 grondig gerestaureerd en heropende in 2004 als hotel-feestzaal-restaurant. Maar sinds 2019 staat het opnieuw leeg.

Volgens burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) ging de eigenaar van het pand zelf bij Fedasil aankloppen om inkomsten te genereren. Hij betreurt dat er niet eerst overleg was met de gemeente. ”Zoveel asielzoekers 'droppen' in het centrum van een plattelandsgemeente waar 2.000 mensen wonen, overstijgt onze draagkracht en zal de leefbaarheid verstoren”, zegt Van de Moere. “We willen zeker en vast mensen helpen, maar 240 is gewoon te veel. In het gebouw is bovendien geen verwarming of elektriciteit en er zijn geen ontspanningsmogelijkheden. Zodra die mensen de deur uitstappen, staan ze op openbaar domein. Het gebouw heeft geen privédomein. Ze moeten zich dus kunnen verplaatsen, maar Sint-Laureins heeft een groot gebrek aan openbaar vervoer."