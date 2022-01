Brief waarin Rode Brigades ontvoering van Italiaanse ex-premier Aldo Moro opeisten, geveild voor 26.000 euro

De veiling veroorzaakte niet alleen controverse, sommigen twijfelen ook aan de originaliteit en de waarde van de brief. Volgens Paolo Perischetti, een voormalig lid van de Rode Brigades, is de brief niet de originele versie maar een kopie en bestaan er honderden zulke kopieën in de staatsarchieven.

Volgens hem is er ook een duidelijk verschil tussen de originele opeisingsbrief die de Rode Brigades de wereld instuurden en de kopie die nu geveild is.

De brief die nu geveild is, is overigens niet het eerste geveilde document dat gelinkt is aan de ontvoering van en moord op Moro. In 2012 werden in Milaan al eens 17 propagandafolders van de Rode Brigades geveild, waaronder het beroemde document waarin zijn doodvonnis aangekondigd werd.