Boeren zetten eigen producten in de kijker met "Korte Keten op Tournée": "Je weet hier waar je eten vandaan komt"

De lokale producten die Luc en Jarno vandaag proberen aan te prijzen, vallen duidelijk in de smaak bij de bezoekers van "Korte Keten op Tournée". "We zijn hier voor het lekkere vlees. Je ziet de beesten hier lopen en je weet dus vanwaar je eten komt. Dat weet je in de supermarkt niet", zegt een klant. "Het eten van de boer hier is vers en we moeten onze boeren steunen, want ze hebben het tegenwoordig al moeilijk genoeg", besluit een andere vrouw.



De tweede editie van het project zal eind februari plaatsvinden op De Melkerhei in Neerlinter. De laatste editie is op het biodynamische bedrijf BiobijBernd in Geetbets, bij Rummen.