Brandweer bevrijdt gewonde man uit bouwkraan in Vorselaar

Er was een technisch defect aan de bouwkraan. Kort na de middag trok een arbeider een veiligheidsharnas aan om in de kraan te klimmen om te proberen het defect te herstellen. Toen hij boven kwam, liep het mis. Hij werd door een kabel geraakt en kon niet meer naar beneden. Hij kwam vast te zitten op 8 meter hoogte. De brandweer moest komen om de man terug naar beneden te halen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer van de zone Kempen benadrukt dat het erg belangrijk is dat de man de juiste valbescherming droeg voordat hij die werken in de hoogte ging doen. Was dat niet het geval geweest, dan had hij veel erger gewond kunnen raken.