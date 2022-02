Dieven met lef breken in in café naast politiekantoor van Eernegem

De dievenbende sloeg eerst toe bij het Bourgognehof. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen, in het wit gekleed, rond 2.20 uur over de omheining springen vanuit de Westkerkestraat. Ze inspecteren het domein en stampen uiteindelijk de toegangsdeur op de binnenplaats in. Mede-uitbater Cedric Couckhuyt merkte de inbraak vrijdagmorgen op, omdat de deur open stond. "Ze hebben de kassa meegenomen. Op de beelden is ook te zien hoe ze tientallen flessen sterke drank inladen in bakken en ermee naar buiten lopen. Hun ogen waren niet bedekt en ze spraken Frans", getuigt Cedric.

Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er precies is, maar dat kan al snel enkele duizenden euro bedragen. "Een nieuwe kassa alleen al is duur. En dan heb ik het nog niet over de inhoud, de flessen sterke drank en de schade aan de deur", zucht Cedric. "Het is een heel naar gevoel dat dieven hier 's nachts onze zaak hebben geplunderd en zijn binnendrongen in onze privé". De politie kwam de vaststellingen doen en het labo kwam langs voor een sporenonderzoek. DNA op een achtergelaten sigaret zou wel eens belangrijk kunnen zijn.