Eerste "doelwit" van James Webb-telescoop wordt ster in sterrenbeeld Grote Beer

Die ster is een van de sterren in het sterrenbeeld Grote Beer en bevindt zich op zowat 260 lichtjaar van de aarde. De ster is niet met het blote oog te zien. "Het is een te felle ster om te bestuderen eens de telescoop helemaal kan focussen, maar het is het ideale doelwit voor onze ingenieurs om data te verzamelen en de spiegels af te stellen", klinkt het bij de NASA.