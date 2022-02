Genk stelt drastisch verkeersplan op in samenspraak met burgers: “Genkenaren willen veiliger verkeer”

Ook de schoolomgevingen in Midden-Genk worden veiliger. “Voor de scholen in Oud-Termien voorzien we dat het kruispunt met de Slagmolenweg wordt heraangelegd, leggen we vrijliggende fietspaden aan waar mogelijk en komen er fietsstraten waar auto’s fietsers niet mogen inhalen en maximum 30 kilometer per uur mogen rijden. In de schoolomgevingen in de wijk Bokrijk kiezen we, naast de zone 30, voor eenrichtingsstraten voor het gemotoriseerd verkeer en een bijkomende oversteekplaats."