Groen voert actie op markt van Aalst voor regenboogzebrapad

Er is al een tijdje heel wat te doen over een regenboogzebrapad in Aalst. Een inwoner startte zelfs een petitie op en verzamelde duizenden handtekeningen. Maar dat leverde niets op : het stadsbestuur van Aalst houdt voet bij stuk en dus komt er geen regenboogzebrapad in de stad.

Eerder maakte ook de Odisee-hogeschool in Aalst al duidelijk dat ze meer regenboogkleuren in de stad willen zien. Daarom kleurden studenten de trappen van de school in regenboogkleuren.



Aalst is de enige centrumstad in Vlaanderen die geen regenboogzebrapad aanlegt. De stad vindt dat de openbare weg niet dient om zulke statements te maken. Aalst belooft wel om na te denken over een alternatief voor het zebrapad.