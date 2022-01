Storm Malik eist het leven van een 60-jarige vrouw in Schotland

Ook in Noord-Ierland en het noorden van Engeland golden er weerswaarschuwingen. De storm trekt intussen verder naar Denemarken en het noorden van Duitsland, waar alles in gereedheid wordt gemaakt om de storm op te vangen. Met Malik is het noodweer in Schotland overigens nog niet voorbij. Voor morgen is een tweede storm, Corrie, aangekondigd. Die bezorgt ons maandag ook in België een stevige wind.