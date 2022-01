Ingetogen begrafenis in Beveren voor kleuter Dean Verberckmoes

In het Oost-Vlaamse Verrebroek, bij Beveren, is zaterdagmiddag de vierjarige Dean Verberckmoes begraven. Een pastoor leidde de ingetogen plechtigheid in een goed gevulde Sint-Laurentiuskerk. Buiten volgden een 200-tal sympathisanten de ceremonie op groot scherm. Er heerste een rustige en zwijgzame sfeer.