"Tiger King" Joe Exotic blijft toch 21 jaar achter de tralies

"Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" (of kortweg "Tiger King") is een Amerikaanse truecrimedocumentaire over het leven van dierentuineigenaar Joe Exotic. De documentaire gaat over de kleine wereld van fokkers en beschermers van wilde katten zoals Carole Baskin, de eigenares van Big Cat Rescue, en verzamelaars zoals Joe Exotic. Baskin beschuldigde hem van misbruik en uitbuiting van wilde dieren. Joe Exotic werd wereldberoemd na de reeks.