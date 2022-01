Joni Mitchell volgt Neil Young en haalt muziek van Spotify: "Onverantwoordelijke mensen verspreiden coronaleugens"

Mitchell, bekend van hits als "Big yellow taxi", schrijft op haar website dat ze Young steunt "en de wetenschappelijke en medische gemeenschappen wereldwijd". Mitchell en Young zijn goede vrienden en hebben gemeenschappelijk dat ze in de jaren 50 - net voor er een vaccin kwam - polio overwonnen. Polio is een infectieziekte die een permanente verlamming kan veroorzaken.



Mitchell vernoemt Rogan niet in haar beweegredenen om Spotify te verlaten. Maar ze verwijst wel naar een door wetenschappers ondertekend document waarin Spotify opgeroepen wordt om een aflevering te schrappen van Rogans podcast.



Spotify laat weten al 20.000 podcasts over corona te hebben verwijderd. Het platform hoopt dat Young terugkeert.