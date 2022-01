Gezocht: fietshersteller en verkoper doe-het-zelf

In de top 10 staan overheersen nog altijd beroepen in de zorg, de bouwsector en de schoonmaak. Ook chef-kok, slager, IT'er en leerkracht lager- en secundair onderwijs blijven een vaste waarde in de lijst. Toch haalt het statuut van knelpuntberoep volgens Crevits wel degelijk iets uit. "Als je een opleiding volgt om in een knelpuntberoep aan de slag te gaan, dan worden al jouw kosten terugbetaald. Er wordt ook voorzien in kinderopvang. En dat heeft succes. We hebben bijvoorbeeld heel sterk ingezet op de zorg. Vorig jaar zijn er meer dan 7.000 trajecten geweest. En meer dan 75 procent van de mensen die zo'n knelpuntopleiding hebben gevolgd, vindt een job."