Artiesten worden seizoensarbeiders voor groot kunstproject: “Idee ontstaan vanuit fascinatie voor pluk in Borgloon”

Als Borgloonse raakte kunstenaar en architect Ciel Grommen gefascineerd door de aanwezigheid van seizoensarbeiders in haar stad: in de zomer maken arbeiders uit Polen en Bulgarije er maar liefst twintig procent van de populatie uit. “Samen met Maximiliaan Royakkers, een architect afkomstig uit Hasselt, deed ik al eerder onderzoek naar seizoensgebonden migratie in Europa”, vertelt Grommen. “Toen de coronacrisis lelijk begon huis te houden besloten we dit thema verder te onderzoeken en lanceerden we een oproep naar kunstenaars in heel Europa die hier een kans in zagen. We gingen tijdelijk als seizoensarbeider aan de slag en gebruikten deze persoonlijke ervaring als startpunt voor artistieke projecten.”