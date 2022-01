Opnieuw (lichte) stijging op intensieve: "Te verwachten als je zo gigantisch veel besmettingen in samenleving hebt"

Elke dag worden nu meer dan 50.000 besmettingen officieel vastgesteld. En dat is dus nog maar het topje van de ijsberg want veel coronabesmettingen blijven onder de waterlijn. Het is dan ook helemaal niet verrassend dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg lichtjes stijgt, zegt intensivist Geert Meyfroidt van het UZ Leuven.

"We mogen niet vergeten dat er een gigantische golf van besmettingen in de samenleving is. Zelfs met een omikronvariant die relatief minder ernstig ziek maakt, hadden we verwacht dat we op een bepaald moment een stijging zouden zien op intensieve verzorging. En die is er nu inderdaad", aldus dokter Meyfroidt. "Het omgekeerde had moeten verbazen."