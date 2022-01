Wijkagent die in Peer door 12-jarige werd neergestoken mag afdeling intensieve zorg verlaten

De wijkagent, die donderdag in de Collegelaan in Peer het verkeer in goede banen leidde, werd door de twaalfjarige jongen met een mes in de rug gestoken. De steekletsels waren ernstig, maar bleken niet levensbedreigend. Na het steekincident werden de twaalfjarige jongen, zijn zeventienjarige broer en hun moeder gearresteerd. Na verhoor mocht de moeder gisteren beschikken.