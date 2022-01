Nieuwe Hoogmolenbrug over Albertkanaal krijgt ecostrook: "Handig voor egels, salamanders en kikkers" 

Voor grote dieren, zoals een ree, vos of wolf, zal de brug minder geschikt zijn. "Ik schat dat de beperkte breedte van 2,5 meter in combinatie met de grote lengte van de brug het niet evident zal maken voor bijvoorbeeld reeën om er over te steken. Het zal voor hen een te groot tunnel-effect geven", zegt Lambrecht. "Het zou beter zijn om ook uitstapplaatsen voor die dieren te voorzien in het kanaal, zodat zij gemakkelijk weer op de oever kunnen geraken als ze in het water vallen. Kijk maar naar de wolf die onlangs in Limburg is verdronken."