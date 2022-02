Onderzoek naar mogelijke ontvoeringspoging van jong meisje in Westende

Lucie Yuce ging woensdag in de vooravond postpakketjes ophalen voor haar vader in Lombardsijde. Op de terugweg naar huis miste ze haar tram in Lombardsijde en besloot ze te voet naar de volgende halte te wandelen. Dat is de halte aan het hotel Sint-Laureins in Westende. “Het was ongeveer 19 uur toen ik aan die halte aankwam. Een man in een bestelwagen parkeerde aan de Calidris en stapte op mij af", vertelt Lucie. "Hij vroeg of ik wou meekomen. Ik schrok en weigerde. Hij wandelde weg en ik dacht dat hij vertrok. Maar plots kwam hij terug en greep me vast bij mijn pols. Hij probeerde me mee te sleuren".