"Ook al heb ik toevallig een maatje meer, ik kan wel dezelfde bewegingen als iedere andere danser uitvoeren"

"Ik ben nu een rolmodel voor zoveel kleine meisjes. Wat ik raar blijf vinden, want ik ben toch een heel gewoon, normaal iemand, niet? Ik ben een jonge vrouw uit een stadje in Delaware, die toevallig wat zwaarlijvig is. Ik ben niet meer dan dat. Misschien is het dat juist wat me een rolmodel maakt, namelijk dat ik mezelf ben." (Teen Vogue)

"In het begin had ik er geen enkel benul van dat iemand een carrière kon uitbouwen op basis van sociale media. Maar nu, 5 jaar later, kan ik alleen maar bevestigen dat er zich een heleboel mogelijkheden door aangeboden hebben." (Oikotimes, september 2021)

Howell trad intussen op in muziekvideo’s van de Canadese popsensatie Shawn Mendes en de Amerikaanse singer-songwriter Khalid. Ze was in 2019 tijdens het Eurovisiesongfestival te zien naast zanger Bilal Hassani die Frankrijk vertegenwoordigde (zie Instagrampost hierbeneden). Ze werkte mee aan reclamecampagnes van winkelketen Target, Adidas, kledingmerk American Eagle en tandbeugelbedrijf Invisalign, en ze was te zien in een modellenjob naast topmodel Ashley Graham. Ook heeft ze meer dan 280.000 volgers op Instagram en ruim 810.000 volgers op TikTok.