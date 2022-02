Sint-Niklaas plant grote tentoonstelling over zeevaart en navigatie-instrumenten

Het lijkt misschien vreemd dat Sint-Niklaas een maritieme expo organsieert, want de stad heeft geen rivieren. Maar Mercator, 1 van de belangrijkste wetenschappers uit de zeevaart, is geboren in het Waasland, meer bepaald in Rupelmonde (Kruibeke). “En we hebben in onze collectie een unieke Mercator-kaart”, vertelt conservator Ward Bohé. “Het gaat om een wereldkaart uit 1569 die Mercator speciaal heeft gemaakt voor de zeevaart. Het was een baanbrekend wetenschappelijk werk voor die tijd. Mercator liet schepen voortaan op een rechte koerslijn over zee varen. Dus moesten ze niet meer constant hun kompas veranderen. Dat was revolutionair voor die tijd.”