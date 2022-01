Oostkust Verenigde Staten zet zich schrap voor hevige sneeuwstorm: "80 procent van de vluchten is geannuleerd"

"Op Long Island werd al een vrouw dood teruggevonden in haar auto die wellicht ingesneeuwd was", gaat Soenens voort. "Het is hier bitter koud met temperaturen van min acht graden. Sommige bruggen zijn afgesloten en de treinen vallen stil. Duizenden vluchten staan stil op de luchthavens. Zo'n 80 procent van de vluchten is geannuleerd."

The Naked Cowboy, een bekende verschijning aan Times Square in New York, laat zich alvast niet tegenhouden door wat sneeuw: