Tibetaanse vlag aan IJzertoren uit protest tegen Olympische Winterspelen in China

De IJzertoren is volgens de organisatoren zeer bewust gekozen als locatie. "Er is zeker een link met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd", zegt Vermaut. "Daardoor hebben Vlamingen rechten en eigen parlement, en onze cultuur is beschermd. Maar het autoritaire Chinese regime onderdrukt systematisch alle minderheden in Tibet, Zuid-Mongolië, Hongkong, Taiwan en Oost-Turkestan. In de aanloop naar de Olympische Winterspelen in China en de diplomatieke boycot door leden van onze regering willen we dit nogmaals op de agenda zetten."