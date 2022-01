Duizenden vrouwen betogen tegen "cultuur van verkrachting" in Uruguay na groepsverkrachting van 30-jarige vrouw

Volgens een openbaar aanklager belast met onderzoek naar seksuele misdrijven, gaat het om een "ongezien" misdrijf in Uruguay. De Uruguayaanse president Luís Lacalle Pou had het eerder deze week al over een "walgelijke en afwijkende" situatie. Hij verwacht een passende straf die een voorbeeld moet zijn. "We zouden ons moeten schamen", reageerde hij.

Vrouwenorganisaties in het land roepen op tot betere seksuele voorlichting en eisen concrete acties van de overheid om vrouwen te beschemen.

Uruguay staat, in een zeer patriarchaal continent, bekend als een vrij vooruitstrevend land wat betreft wetgeving en sociale bescherming van vrouwen. Aan het begin van de 20e eeuw nam het land baanbrekende wetten aan over vrouwenkiesrecht en zaken als echtscheiding enkel op vraag van de vrouw. Uruguay haalde ook als een van de weinige landen in de regio vrijwillige abortus uit de strafwet.