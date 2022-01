Vrouw omgekomen door CO-vergiftiging in Brussel, derde geval in week tijd

De hulpdiensten werden vanmiddag rond 17 uur opgeroepen omdat in de Belfortstraat een vrouw het bewustzijn had verloren in haar badkamer, op de zolderverdieping van haar woning. Een ziekenwagen en een MUG-team gingen meteen ter plaatse en evacueerden de vrouw uit de woning. Er werd nog geprobeerd haar te reanimeren, maar die poging bleek vruchteloos.

Ook de brandweer kwam ter plaatse en mat in de badkamer zeer hoge CO-waarden. Naar alle waarschijnlijkheid werden die veroorzaakt door het waterverwarmingstoestel in de badkamer, maar wat er precies mis is met het toestel, moet verder onderzocht worden. De echtgenoot van het slachtoffer was ook aanwezig in de woning, maar was op de benedenverdieping en had geen CO ingeademd.