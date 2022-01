Waalse vrijwilligers helpen slachtoffers gasexplosie Turnhout: "Ze maken hetzelfde mee als wij"

Het zijn een vijftal vrijwilligers van SolidariTeams die vandaag in Turnhout de handen uit de mouwen steken. Zelf maakten ze deze zomer de overstromingen mee in de buurt van Verviers, in Wallonië. Nog steeds ondervinden ze daar een golf aan solidariteit van duizenden vrijwilligers uit Vlaanderen die er mee helpen heropbouwen. Vandaag keren ze de rollen om en helpen ze de slachtoffers van de gasexplosie in een appartementsgebouw in Turnhout.

"De mensen uit Verviers hadden de gasontploffing gezien op televisie en hebben daarop zelf de handen in elkaar geslagen om te komen helpen. Ze hebben contact opgenomen met SolidariTeams en zo is de actie tot stand gekomen", vertelt coördinator Cindy Eykens.