Alternatief voor Peer Stoet in Herenthout: 600 carnavalisten welkom op gemeenteschool voor zittende editie 

"We kunnen alle 600 mensen die zich al hadden ingeschreven voor de carnavalsstoet ontvangen op de speelplaats van de gemeentelijke school Klim-op voor een gezellig samenzijn. We verwachten dat zo'n 400 mensen daarop zullen ingaan", zegt voorzitter Gunter Nevelsteen van Peer Stoet. "Alles zal afhangen van de maatregelen die dan van toepassing zijn, maar momenteel gaat het om tafels per 6 personen. We gaan ook een discobar en wat carnavalsmuziek voorzien." Er zal daarbij een afgesloten in- en uitgang voorzien worden om te controleren wie toegang heeft tot de school.