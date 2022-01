Après-ski-chalet in Aalter voor inwoners die door coronacrisis niet op skivakantie gaan

Het was door de coronaregels onzeker of hij het zou doen, maar horecaman Dimitri Stofferis heeft toch zijn après-ski-chalet in Aalter geopend. Vanaf dit weekend tot en met 27 maart kan je in de tuin van bar Bobaz in Aalter de sfeer van een skivakantie opsnuiven.

"Nu veel mensen toch niet gaan skiën, brengen we de après-skisfeer maar naar Aalter", zegt Dimitri Stofferis. "Ik heb lang getwijfeld om de après-ski-chalet deze winter te bouwen, omdat de coronaregels voor onzekerheid zorgen. Maar op algemeen verzoek gaan we er nu toch helemaal voor. Je moet natuurlijk wel neerzitten aan tafels, maar we gaan ervoor zorgen dat de sfeer er niet minder op wordt. Mensen hebben nood aan gezelligheid en leuke dingen."

Je kan in de chalet ook typisch Oostenrijkse gerechten eten, zoals apfelstrudel, wienerschnitzel, tartiflette of braadworst met choucroute. "Het paradepaardje blijft natuurlijk onze raclette. We zetten de grote kaasbol gezellig op tafel en smullen maar. "